حملة تحليل فيروس سي بكلية التمريض جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض جامعة عين شمس، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضاء علي مرض فيروس سي والأمراض غير السارية، بالتعاون مع حى الوايلى حملة للكشف عن "فيروس سي" ، وذلك تحت رعاية أ.د سلوي سمير عميدة الكلية، و أ.د إيمان عبد المنعم إبراهيم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتشمل الحملة تحليل للفيروس وفحص طبي كامل من قياس سكر وضغط ووزن وطول للمواطنين والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.





وأوضحت أ.د إيمان عبد المنعم أن الكلية تساهم فى هذه الحملة للقضاء علي هذا المرض، وأكدت علي ضرورة قيام جميع العاملين بالجامعة على عمل هذا الفحص الطبي وتحليل فيروس سى بصورة دورية من اجل الاطمئنان أو العلاج السريع الذى سيؤتى لخلو الجامعة من أي فرد مصاب بفيروس سى، كما أشادت بإجراءات الوقاية والتعقيم المتبعة خلال التحليل بالحملة.





وشددت علي أن نتائج التحليل ستصبح سرية ومن تثبت إصابته بالفيروس يتم إخباره تمهيدا للعلاج داخل المستشفى المحول إليها من قبل وزارة الصحة، وجدير بالذكر أن الحملة ستستمر لمده 3 أيام.





وزيرة الصحة: مشاركة سكان القاهرة في حملة فيروس "سي" شيء يدرس.. و تمكين الشباب أمر إيجابي





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن تمكين الشباب أمر إيجابي، مشيدة بالمشاركين في حملة 100 مليون صحة، مضيفة: "بجبر الشباب ياخدوا إجازة ومش بيرضوا".

وأشارت هالة زايد، خلال كلمتها بافتتاح عدد من المشروعات القومية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه تم مد المرحلة الأولى للحملة لمدة شهر آخر، لافتة إلى أن المرحلة الثانية ستستمر لمدة 3 أشهر، مضيفة: "مشاركة سكان القاهرة في الحملة شيء يدرس".

وأوضحت أنه تم توقيع الكشف على 17 مليون مواطن على مدار المرحلتين لحملة 100 مليون صحة، منوهة بأنه يتم مسح أكثر من 450 ألف مواطن يوميا في محافظات المرحلة الثانية، والمرأة أكثر اقبالا من الرجل.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات القومية في مجال المياه والإسكان الاجتماعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بحضور عدد من الوزراء، والمسئولين.



