حملة تحليل فيروس سي بكلية التمريض جامعة عين شمس
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض جامعة عين شمس، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضاء علي مرض فيروس سي والأمراض غير السارية، بالتعاون مع حى الوايلى حملة للكشف عن "فيروس سي" ، وذلك تحت رعاية أ.د سلوي سمير عميدة الكلية، و أ.د إيمان عبد المنعم إبراهيم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتشمل الحملة تحليل للفيروس وفحص طبي كامل من قياس سكر وضغط ووزن وطول للمواطنين والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأوضحت أ.د إيمان عبد المنعم أن الكلية تساهم فى هذه الحملة للقضاء علي هذا المرض، وأكدت علي ضرورة قيام جميع العاملين بالجامعة على عمل هذا الفحص الطبي وتحليل فيروس سى بصورة دورية من اجل الاطمئنان أو العلاج السريع الذى سيؤتى لخلو الجامعة من أي فرد مصاب بفيروس سى، كما أشادت بإجراءات الوقاية والتعقيم المتبعة خلال التحليل بالحملة.
وشددت علي أن نتائج التحليل ستصبح سرية ومن تثبت إصابته بالفيروس يتم إخباره تمهيدا للعلاج داخل المستشفى المحول إليها من قبل وزارة الصحة، وجدير بالذكر أن الحملة ستستمر لمده 3 أيام.