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المنستير: حجز كميات من المرطبات غير صالحة للاستهلاك

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:36 ص
المنستير: حجز كميات من المرطبات غير صالحة للاستهلاك
صورة أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
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أسفرت حملة جهوية نفذتها، فرق مشتركة للمراقبة الاقتصادية والشرطة البيئية والصحة على مستوى معتمديات المنستير، وجمال، والمكنين بولاية المنستير عن حجز 202 قطعة مرطبات كبيرة و150 قطعة صغيرة في مواقع انتاج غير مهيأة وغير مطابقة للقوانين وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك.

موضحة أن كمية المرطبات التي تم حجزها في مواقع الإنتاج بمحلين بكلّ من جمال والمكنين تم ضبطها موضوعة على الارض وقرب سلات المهملات في الوقت الذي كانت فيه إحدى العاملات بصدد كنس الأرضية، مشيرا إلى أنه سيتم إتلاف كل الكمية المحجوزة واستصدار أمر بغلق المحلين.
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