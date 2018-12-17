بعد تحذير الأرصاد من طقس اليوم.. نصائح سريعة لقيادة آمنة في الرياح الشديدة

هناك تعليمات للسائقين إذا صادفهم السير في الرياح الشديدة والأمطار لتجنب الحوادث:-

إ غلق مصابيح المركبة، لا تلفت أنظار السائقين بأنك تسير وسط الغبار فيتبعوك.

تجنب الوقوف في الطرق السريعة فهي مصدر الحوداث في هذه الأجواء.

قف في جانب الطرق الهادئة حتي يهدأ الجو.

أجعل مكابح المركبة في وضع التوقف وأرفع قدميك من علي الفرامل.

تجنب الأضواء الداخلية وكذلك الفلاشات وإغلق أضواء الفرامل لا ترشد السائقين لمكانك.

حزام الأمان يجنبك تلك الظروف المناخية لأن العاصفة سريعة جدًا.

إلتزم ضبط النفس والهدوء أثناء مرور عاصفة لتجاوز الأمر بسلام.

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية بشان طقس اليوم





وقد حذر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم، حيث يشهد الجو حالة من عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية مع وجود شبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، وتصحبها رياح شديدة ورمال.





وفي مداخلة تلفونية لرئيس الأرصاد، في برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الإثنين، قال "إن الطقس سيكون مائلا للبرودة خلال فترات النهار وشديد البرودة ليلًا، متابعا أن هناك سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد وتكون مصحوبة بأمطار على السواحل الشمالية بالكامل مع شمال الوجه البحري".





كما تابع أن الرياح ستكون أغلب الرياح معتدلة جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد، وهي مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 19

شبين الكوم 14 19

طنطا 13 19

دمنهور 13 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 19

مطروح 12 18

السلوم 09 18

سيوة 09 19

بورسعيد 13 21

دمياط 13 20

الزقازيق 14 19

الإسماعيلية 11 20

السويس 11 20

العريش 09 21

رفح 08 20

رأس سدر 12 21

نخل 07 18

نويبع 19 25

طابا 14 23

كاترين 07 12

الطور 09 20

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 14 24

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 19

بني سويف 10 19

المنيا 09 19

أسيوط 07 20

سوهاج 08 21

قنا 09 22

الأقصر 10 23

أسوان 11 23

أبو سمبل 10 24

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 24

راس حدربة 18 23