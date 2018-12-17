صن داونز يستعين بحافلة الزمالك في القاهرة (صورة)

سمح مجلس إدارة نادي الزمالك، لبعثة فريق صن داونز الجنوب إفريقي المتواجدة في القاهرة خلال الأيام الماضية باستخدام الحافلة الخاصة بالفارس الأبيض خلال مواجهته لفريق أهلي بني غازي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء صن داونز الجنوب إفريقي وأهلي بني غازي الليبي في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد على استاد بتروسبورت في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا.





الزمالك يسحق القطن التشادي بسباعية





حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا كبيرا على نظيره القطن التشادي بسبعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بالبطولة الكونفدرالية .





وخاض الزمالك لقاء القطن التشادي بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمي: محمود جنش.





خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد و محمد إبراهيم ومصطفي فتحي وكهربا.

خط الهجوم: كاسونجو.





بينما بدأ القطن التشادي اللقاء بتشكيل يضم :-





حراسة المرمى: ديارا





خط الدفاع: أرماند وتولدي وأحمد عبد الرحمن وكوستاني





خط الوسط: ديفيد و جيان ويوسف وأوسي





خط الهجوم: عيسي وعبد الله

أحرز أهداف الزمالك محمود كهربا بالدقيقة 11 و فرجانى ساسى بالدقيقة 15 و كاسونجو "هدفان" بالدقائق 22 و 41 و مصطفى فتحى "هدفان" بالدقائق 27 و 56 و عمر السعيد بالدقيقة 82 .

بهذه النتيجة يضع الزمالك قدما فى دور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية قبل خوض مباراة العودة أمام القطن التشادى يوم 23 ديسمبر الجارى فى تشاد .

