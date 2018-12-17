سوسة تحتضن أيام الحرفي من 20 إلى 23 ديسمبر الجاري
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:33 ص
محمد وليد الجموسي
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تحتضن مدينة سوسة في الفترة من 20 إلى ى23 ديسمبر الجاري "ايام الحرفي" بمشاركة اربعين عارضا من مختلف الولايات لعرض منتوجاتهم المصنوعة يدويا والمستعملة للديكور والأكسسوارات والملبس ومواد التجميل.
وتهدف هذه التظاهرة التي تنظمها المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بسوسة بالشراكة مع جمعية "فن واصالة"، الى تطوير ثقافة استهلاك المنتوج التقليدي التونسي ودعم ترويج المنتوجات التقليدية اليدوية كما تعد الدورة فرصة للعارضين لتقديم ابتكاراتهم ومنتوجاتهم المستوحاة من التراث التونسي بهدف تثمينه والحفاظ عليه ولتبادل الخبرات بين مختلف الحرفيين.
وخصص منظمو التظاهرة جناحا تنشيطيا للاطفال في شكل ورشات حية في فن الخطاطة والرسم على كل المحامل وفن القولبة ينشطها ثلة من الحرفيين اضافة الى جناح "فـن الطـبـخ" (لتقديم اكلات تونسية) وذلك في إطار إضفاء مزيد من الحيوية للتظاهرة.
كما يتضمن البرنامج عرضا للازياء التقليدية المستوحاة من اللباس التقليدي، وفق رئيس الجمعية.
وتهدف هذه التظاهرة التي تنظمها المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بسوسة بالشراكة مع جمعية "فن واصالة"، الى تطوير ثقافة استهلاك المنتوج التقليدي التونسي ودعم ترويج المنتوجات التقليدية اليدوية كما تعد الدورة فرصة للعارضين لتقديم ابتكاراتهم ومنتوجاتهم المستوحاة من التراث التونسي بهدف تثمينه والحفاظ عليه ولتبادل الخبرات بين مختلف الحرفيين.
وخصص منظمو التظاهرة جناحا تنشيطيا للاطفال في شكل ورشات حية في فن الخطاطة والرسم على كل المحامل وفن القولبة ينشطها ثلة من الحرفيين اضافة الى جناح "فـن الطـبـخ" (لتقديم اكلات تونسية) وذلك في إطار إضفاء مزيد من الحيوية للتظاهرة.
كما يتضمن البرنامج عرضا للازياء التقليدية المستوحاة من اللباس التقليدي، وفق رئيس الجمعية.
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