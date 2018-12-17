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المكسيك تتعاقد مع مدرب برشلونة السابق لقيادة المنتخب

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:28 ص
المكسيك تتعاقد مع مدرب برشلونة السابق لقيادة المنتخب
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وكالات
 
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أكد رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، يون دي لويسا، أن الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو سيتولى تدريب المنتخب المكسيكي، بعد انتشار تقارير صحفية عن اقتراب مدرب برشلونة السابق من المنتخب.

وجاء هذا التأكيد مساء الأحد خلال حضور دي لويسا إياب نهائي مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم (أبرتورا 2018) بين كروز أزول وأمريكا والذي انتهى بفوز أمريكا 2-0 وتتويجه باللقب.

وقال دي لويسا الذي سبق وشغل منصب الرئيس التنفيذي لأمريكا "بالتأكيد سنعلن قرارات ونوقع عقدا في الأيام الأولى من يناير/كانون ثان على الأرجح".

ويتولى مارتينو، الذي رحل لتوه عن أتلانتا يونايتد الأمريكي بعدما قاده للتتويج بلقب الدوري، الإدارة الفنية للمنتخب المكسيكي خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي قاد "التري" في مونديال روسيا وودعه من ثمن النهائي.

ولم يجدد أوسوريو عقده مع المنتخب المكسيكي وعين اتحاد الكرة بالبلد اللاتيني محله ريكاردو فيريتي مدربا مؤقتا، بينما ظل يبحث عن خليفة للمدرب الكولومبي منذ الأول أغسطس/آب الماضي.

وبعد الحديث مع أكثر من 20 مرشحا، تقرر ان يتولى مارتينو المنصب.

ومن المنتوقع أن ينهي مارتينو تفاصيل عقده قبل أعياد الميلاد على أن يتم تقديمه كمدير فني جديد للفريق في يناير المقبل.

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