زهير المغزاوي ينتقد قانون المالية لسنة 2019 وبعتبره لا يدافع عن الشعب



وحمل المغزاوي الائتلاف الحاكم "مسؤولية الانهيار الذي تشهده البلاد"، داعيا اياه الى "التحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في 2019"، كما دعا المواطنين الى "عدم تجديد الثقة في المسؤولين عن ايصال البلاد الى مرحلة هذه الوضعية من الانهيار التام".





واعرب عن امله في ان "تكون المحطة الانتخابية القادمة اخر المحطات الصعبة في تاريخ البلاد لتمر اثرها لمرحلة للاستقرار والنمو الاقتصادي والاستجابة لتطلعات المواطنين".



واكد المغزاوي "الاختلاف الجوهري للحركة مع هذا القانون، الذي سيفاقم من معاناة المواطن التونسي في ظل تدهور المقدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار وارتفاع نسب التضخم"، وفق تقديره.