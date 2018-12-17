وزيرة الهجرة: "مصر تستطيع" سيزيد من تطوير استراتيجية التعليم الجديدة (فيديو)

صرحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، بأن انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته الرابعة، اليوم الاثنين، بالغردقة بمشاركة 28 عالمًا مصريًا بالخارج، يكشف عن حب المصريين لبلدهم وتلبيتهم نداء الوطن، مشيرة إلى أهمية مشاركة العلماء من عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسويد وألمانيا وإنجلترا والسعودية والإمارات واليابان وسلطنة عمان، في المؤتمر الحالي الخاص بتطوير منظومة التعليم.

وأضافت "مكرم"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "DMC" اليوم الاثنين، أن فريق عمل وزارة الهجرة تواصل مع العلماء، وتم وضع خطة لتقسيم ورش العمل داخل المؤتمر بعد عرض محاور استراتيجية التعليم الجديدة على العلماء، لافتة إلى أن كل منهم اختار المحور الخاص الذي يرغب في الحديث عنه وتقديم ما يفيد من خبراته.

وتابعت أنه من المقرر عرض استراتيجية التعليم بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بواسطة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، موضحة أن الحوار المباشر بينه وبين العلماء سيزيد من خبرة الوزارة في هذا المجال وكل التوصيات التي ستخرج من المؤتمر سيتم رفعها لكل الجهات المعنية لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه المداخلات والمبادرات والأطروحات والمناقشات التي ستتم عبر اليومين.

وعقدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين الخارج، اجتماعًا تنسيقيًا مساء أمس الأحد مع عدد من العلماء والخبراء المصريين المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، وكذلك مع مديري الجلسات النقاشية التي سيتضمنها، لبحث الخطوط العريضة التي سيتم إتباعها حتى يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه، وذلك في إطار الاستعدادات لإطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم".

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد على أن مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، والذي يعد النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، إنما هو غاية في الأهمية إذ أنه يدعم بالأساس الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان "بناء الإنسان المصري" والتي يعد التعليم إحدى ركائزها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن انعقاد المؤتمر يأتي أيضًا تماشيا مع إعلان الرئيس عام 2019 عام التعليم، مما يحث بالضرورة على الاستفادة من العقول المصرية المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم في تطوير المنظومة التعليمية في مصر.

وتابعت الوزيرة قائلة: "إن المؤتمر يأتي كمنفذ وقناة تواصل بين الدولة وكافة الخبراء ذوي الصلة بالشأن التعليمي لاستخلاص وطرح الرؤى والأفكار الجديدة التي من شأنها الإسهام في تطوير التعليم".