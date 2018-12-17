مفاجأة بشأن عقوبة حكم لقاء ذهاب الأهلي والترجي

تنتهي العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف، بحلول منتصف ليل الأحد .





وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فرضت عقوبة الإيقاف لمدة شهر على شارف، اعتبارا من تاريخ 16 نوفمبر الماضي، على خلفية "الأخطاء" التي ارتكبها في المباراة التي تغلب فيها الأهلي على ضيفه الترجي التونسي 3-1، في ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا التي توج بها الفريق التونسي لاحقا.





ونفى مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن يكون (كاف)، قد استمع لشارف في قضية الاتهامات الموجهة إليه لا في القاهرة ولا في تونس، كاشفا في الوقت ذاته أن الاتحاد الأفريقي بإمكانه تمديد عقوبة الإيقاف على شارف، لمدة 20 يوما، إذا رأى في ذلك ضرورة.





وأكد ذات المصدر، أن شارف بعيد كل البعد، عن كل اتهامات الفساد التي وجهت إليه، موضحا انه يتمتع بمعنويات مرتفعة لثقته في نفسه وفي أخلاقه.





وأعلن خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري عن دعمه لشارف، الذي أجرى قبل أيام عملية جراحية من أجل استئصال الزائدة الدودية وهو يخضع حاليا للنقاهة.



