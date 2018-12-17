منظمة خريجي الأزهر بالبحيرة تطلق حملة "صحتك مستقبلك"

أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالبحيرة حملة بعنوان "صحتك مستقبلك" بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور بقاعة المؤتمرات بالمكتبة، وبحضور الشيخ عبد الفتاح البسطرواي رئيس فرع المنظمة، الدكتور مينا ناصف خبير الطب الطبيعي وعلاج السمنة والنحافة، الدكتور حسام دعبيس مدير مركز الفيروسات الكبدية بالمعهد الطبي القومي بدمنهور بالبحيرة، والدكتورة أمل فوده مدير إدارة البيئة والتوعية الصحية.









أكد الشيخ عبد الفتاح البسطراوي رئيس الفرع خلال الندوة التعريفية للحملة على أن الإسلام ليس لمجرد أداء الشعائر فقط ولكنه اهتم بالإنسان أيضًا وبصحته ومعاملاته وأخلاقه، فالعقل السليم في الجسم السليم، كما أوضح أهمية بناء الفرد الذي يُعد ركيزة أساسية لازدهار اقتصاد الوطن، كما بيّن إعجاز القرآن الكريم في مجال الطب وأهمية العامل البشري في إقامة الدولة القوية.









وأشار الدكتور حسام دعبيس، مدير مركز الفيروسات الكبدية بالمعهد الطبي القومي بدمنهور بالبحيرة، إلى تحمسه لحملة "صحتك مستقبلك"، موضحاً أن الصحة أساس المستقبل، مشيدًا بنجاح الحملة القومية للكشف عن فيروس سي التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وأضاف دعيبس خطورة مرض السكر، وأن هناك مرضى للسكر لا يدركون إصابتهم بالمرض حيث يوجد أمام كل فرد مريض في الأسرة واحدًا أمامه مصاب بالسكر دون أن يدرك حيث تحتل مصر رقم 8 على مستوى العالم في مرضى السكر، مشيرًا إلى أن الحملة كشفت عن هؤلاء المرضى لنتجنب إصابته بالمضاعفات.





كما أكد خالد رحومة أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمنهور على أهمية دور الرعاية والقوة البشرية داخل المستشفيات المتمثلة في الأطباء والممرضين، كما ذكر أيضا مستويات الإنفاق وتأثيرها على الرعاية الصحية وتطور نموها في مصر، مؤكدًا على العلاقة الوثيقة بين النمو الاقتصادي والرعاية الصحية، والتي أثبتتها معظم الدراسات الاقتصادية المعاصرة.



