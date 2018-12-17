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توم هولند يشيد بفيلم "Spider-Man: Into the Spider Verse"

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:46 ص
توم هولند يشيد بفيلم Spider-Man: Into the Spider Verse
توم هولند
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الفجر الفني
 
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أشاد النجم الشاب توم هولند بفيلم الرسوم المتحركة "Spider- Man: Into the Spider Verse"، والذي يعرض حاليًا بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي محققًا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ونشر هولند صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وعلق على الصورة قائلاً: "بصراحة ده واحد من أحلى الأفلام اللي شوفتها في حياتي، أصنعوا معروفًا لأنفسكم وأذهبوا شاهدوا بالسينمات"، ويقوم بالأداء الصوتي للفيلم نخبة من نجوم السينما في هوليوود، منهم ماهر شالا علي، نيكولاس كيدج، هايلي ستاينفيلد، وكريس باين.

يذكر أن توم هولند يجسد شخصية "Spider-Man" بأحداث سلسلة الأبطال الخارقين "Avengers"، كما قام ببطولة جزء منفرد للشخصية بعنوان "Spider- Man: Home Coming" والذي عرض عام 2017، كما شارك مؤخرًا بفيلم "Avengers: Infinity War" والذي عرض نهاية شهر أبريل الماضي.​
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