"مباشر قطر" تكشف محاولات "تميم" لتقديم "كبش فداء"

كشفت فضائية "مباشر قطر"، حالة الارتباك والتخبط التى يعيشها تنظيم الحمدين، والتى ظهرت بشكل كبير خلال التعديل الحكومى الذى أجراه أمير قطر تميم بن حمد.

وقالت القناة فى تقرير بثته أن التعديل الوزارى حيلة جديدة من الحمدين لخداع شعب قطر، حيث أصدر تميم بن حمد، مرسوما بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

وكشفت القناة التابعة للمعارضة القطرية، أنه فى واقعة مفاجئة وغريبة فى آن واحد جاء تعديل الوزارى بهدف خداع الشعب وتجميل صورة النظام، ووفقا لمصادر من داخل النظام القطرى، فإن خسائر اقتصاد النظام القطرى دفعت أمير قطر لاتخاذ القرار، والتى أوضحت ارتباكه وبحثه عن كبش فداء لتحسين صورته أمام الشعب القطرى، ليجرى أكبر تعديل وزارى فى التاريخ.

وتابعت قناة "مباشر قطر": عبد الله بن سعود، رئيس الأسواق المالية، أول كبش فداء وأبرز الضحايا، حيث حمله "تميم" مسؤولية انهيار البورصة، كما دفع محمد السادة، وزير الطاقة مسؤولية سياسات التذلل، ووزير العدل لم يخرج بعيدا عن المذبحة حيث تم الإطاحة به بسبب عدم قدرته على إدانة دول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب.