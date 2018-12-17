أبرز 5 سيارات "هاتشباك" دخلت مصر في 2018

شهد قطاع السيارات المصري خلال عام 2018 الجاري دخول العديد من الطرازات "الهاتشباك" الجديدة التي تم طرحها من قبل وكلاء العلامات التجارية، وبعضها يدخل السوق المحلي لأول مرة.

شهد قطاع السيارات المصري خلال عام 2018 الجاري دخول العديد من الطرازات "الهاتشباك" الجديدة التي تم طرحها من قبل وكلاء العلامات التجارية، وبعضها يدخل السوق المحلي لأول مرة.

أصبحت Z100 ثاني أرخص سيارة جديدة في السوق المحلي، حيث تباع بـ135.000 جنيه.

فيات تيبو

تأتي فيات تيبو "هاتشباك" بمحرك بنزين مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان وعزم 152 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيك، من ست سرعات، وتتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 192 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية.



