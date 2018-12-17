عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018

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البشير ينهي زيارة سرية إلى سوريا



وزير الدولة بالخارجية: الأزمة العربية تحتاج مقاربات جديدة



الدقير: لست كذابًا ولن انزلق لمراشقة أبو عيسي



شاهد بمحاكمة مدير مياه الخرطوم الأسبق: الخضر لا صلة له بالقضية



تشغيل قطار الخرطوم يستدعي وزير النقل بالبرلمان



الجريدة



انتشار مقطع فيديو لشاب يهدد المتظاهرين وناشطون يطالبون بالتحقيق



غرفة الدواجن: تنصل المخزون الاستراتيجي عن توفير الذرة كارثة



البشير يختتم زيارة لسوريا استمرت يومًا واحدًا



وفاة الصحفي المخضرم إدريس حسن



المساحة: عيوب في تصميم مطار دنقلا والعديد من السدود أقيمت بالمكان الخطأ



أخبار اليوم



رئيس الجمهورية يختتم زيارة مفاجئة لسوريا و(أخبار اليوم) تورد التفاصيل.

البشير أول رئيس عربي يكسر الحصار الدبلوماسي على دمشق ويعقد مباحثات مع الأسد.

مجلس الوزراء ينظر في موازنة العام ٢٠١٩ خلال يومين.

قيادي بالوطني: جهات تحاول إطلاق الشائعات لإثارة الأزمات والفتن.

رئيس حزب المؤتمر السوداني يرفض التراشق اللفظي مع ابوعيسى ويدعو لوحدة المعارضة.

في ذمة الله.. الصحفي المخضرم ادريس حسن.



الأخبار



الشعبي:”وحوش سمان” داخل الوطني وراء الأزمة الراهنة



اتفاق على زيادة الأجوار بواقع “500” إلى “2500” جنيه



تحذيرات من توقف قطاع الدواجن



“ِشمال كردفان” تمنع استخدام المواتر



“صناع السوق” تشرع في تقييم عملها



والي جنوب كردفان: السلام هدف وقضية محورية لأهل الولاية



الوطن



البشير بدمشق في أول زيارة لرئيس عربي منذ الأزمة

لجنة برلمانية تدفع بطلب لاستدعاء رئيس الوزراء

زيادات في الأجور تتراوح ما بين “500 – 2500”

البشير والأسد: الأوضاع تتطلب ايجاد مقاربات عربية جديدة

الجامعة العربية تشارك في احتفالات الرياض عاصمة الإعلام العرب



السوداني



في أول زيارة لرئيس عربي بعد الأزمة السورية: البشير في دمشق



الرئيس: سوريا دولة مواجهة ويجب أن تستعيد عافيتها



تراجع الدولار مقابل الجنيه.. اتفاق على زيادة الأجور



طلب لاستدعاء رئيس الوزراء بالبرلمان بشأن أزمة الوقود والخبز



الانتباهة



زيارة مفاجئة وسرية للبشير إلى سوريا



زيادة الأجور والمعاشات



تحذير من كارثة وخيمة بقطاع الدواجن



إسقاط أية رسوم لا تقابلها خدمات مباشرة بالخرطوم



تهم بالتزوير وخيانة الأمانة لموظفين بجامعة النيلين



الدار



بالصورة والقلم حدث مفجع: وفاة واصابة “47” مواطنًا بسبب الحجارة



إحالة بلاغ النظامي المتهم بقتل الشاب سامر النقر للمحكمة



في ذمة الله: الصحفي المخضرم ادريس حسن



بسبب تبرعها لوالدها بكليتها وقع الطلاق ورجل أعمال يتزوجها



زوج يطالب بفحص ” DNA” لإثبات نسب طفلته