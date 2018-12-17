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مصرع قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بسلاحه الشخصي

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:48 ص
مصرع قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بسلاحه الشخصي
الحرس الثوري الإيراني
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وكالات
 
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل الجنرال البارز في صفوفه، ا قدرة الله منصوري، اليوم الأحد، أثناء تنظيفه سلاحه الشخصي.

 

وقال الحرس الثوري في بيان، إن منصوري، قائد مقر ثامن الأئمة التابع للقوات البرية في الحرس الثوري، أصيب أثناء تنظيفه سلاحه الشخصي بطلقة في الرأس أودت بحياته على الفور، حسب ما أورد موقع "روسيا اليوم".

 

وكشف البيان، أن منصوري شارك في الحرب العراقية الإيرانية، وتولى بعد ذلك قيادة اللواء 12 الإمام الرضا، الفرقة 5 نصر، مقر القدس في القوات البرية للحرس الثوري، ثم عُين  قائداً لمقر ثامن الأئمة في 2014.

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