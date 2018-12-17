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مقاطع جديدة من "باين حبيت" لـ عمرو دياب يكشفها تامر حسين

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:32 ص
مقاطع جديدة من باين حبيت لـ عمرو دياب يكشفها تامر حسين
تامر حسين
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الفجر الفني
 
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شارك الشاعر الغنائي تامر حسين متابعيه عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، فيديو لعدد من المقاطع الجديدة من أغنية "باين حبيت" ضمن ألبوم "كل حياتي" للفنان عمرو دياب، وظهر تامر في الفيديو وهو يقوم بغناء الكوبليهات بنفسه.


وعلق على الفيديو قائلاً: "بجهزلكوا كوبليهات باين حبيت"، وكان من ضمن الكوبليهات: "قالوا كلام الحب بيخلص ليه، ليه العشاق بتقول وتعيد"، وهو أحد الكوبليهات المحذوفة من الأغنية الأصلية ضمن الألبوم والذي تم طرحه خلال الأشهر الماضية.

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بجهزلكوا كوبليهات باين حبيت❤️

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المزيد عن: عمرو دياب تامر حسين باين حبيت الشاعر تامر حسين
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