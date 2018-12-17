الاتحاد الجزائري يدعم مصر لاستضافة أمم إفريقيا 2019

أعرب خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تفضيله لإقامة بطولة إفريقيا 2019، في مصر بدلا من جنوب إفريقيا.





وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا، على خلافة الكاميرون، التي جردها الكاف من استضافة البطولة، لأسباب أمنية وتنظيمية.





وقال زطشي، في تصريحات إذاعية "بصراحة لدي ميل لتفضيل إقامة كأس أمم إفريقيا بمصر، بسبب العوامل التقليدية المعروفة، كقرب الجغرافيا والمناخ".





واستدرك: "لكن إذا فازت جنوب إفريقيا بشرف التنظيم، فسنتعامل مع الموضوع بواقعية، ودون تغيير في الأهداف".





وأكد زطشي أن المنتخب الجزائري سيضبط برنامجه الإعدادي، بعد التعرف على هوية البلد، الذي سيخلف الكاميرون.





من جهة أخرى، قال زطشي إنه لمس لدى حسام عوار، نجم ليون الفرنسي، ارتباطا كبيرا بالجزائر ومنتخبها.





كما أشار إلى أن حمله لألوان "الخضر"، مرتبط باعتبارات أخرى، داعيا إلى احترام قرار اللاعب، مهما كان.





وكشف رئيس الاتحاد الجزائري، عن توجه لتعيين مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي، والإشراف على المنتخبات العمرية، وتنصيب أجهزتها الفنية من الكوادر الجزائرية.





وألمح إلى إقالة راضية فرتول، مدربة منتخب السيدات، بسبب الفشل في كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت الشهر الماضي بغانا.





ونوه إلى أن منتخب السيدات، بحاجة إلى "مراجعة شاملة في طريقة عمله وهيكلته".





وخرجت الجزائر من الدور الأول في البطولة، بعدما خسرت مبارياتها الثلاث، أمام غانا والكاميرون ومالي.





وأكد زطشي أن الاتحاد الجزائري، لن يعتمد قرار اتحاد شمال إفريقيا، القاضي بالسماح بالتنقل الحر للاعبي الدول الأعضاء، وذلك بدعوى عدم الجاهزية.





كما أوضح أن شباب بلوزداد، لن يسترد النقاط الثلاث المخصومة من رصيده، في بداية الموسم، لكونه لم يحترم اللوائح المتعلقة بتسديد رواتب اللاعبين.



