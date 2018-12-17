الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع المساعدات في الساحل الغربي

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق الساحل الغربي، ضمن جهودها الإنسانية في مساعدة الأسر المحتاجة من أبناء الشعب اليمني بعد تحرير عدد من مناطق الساحل الغربي من قبضة المليشيا الحوثية.

وطبقا لوكالة "وام" الرسمية وزعت الهيئة 105 أطنان من المواد الغذائية على قرى الساحل الغربي.

من جهتهم، عبر أبناء مناطق الساحل الغربي عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ولذراعها الإنسانية الهلال الأحمر.

يشار إلى أن المساعدات التي تم تنفيذها في مناطق الساحل الغربي بعد تحريرها بلغت 112 ألف سلة غذائية، تم توزيعها على 100 قرية، واستفاد منها نحو 784 ألف مواطن يمني.