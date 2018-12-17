ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدرب ليفانتي: ماذا نفعل أمام ميسي

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 08:19 ص
مدرب ليفانتي: ماذا نفعل أمام ميسي
مدرب ليفانتي
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements
أبدى فرنسيسكو لوبيز المدير الفني لنادي ليفانتي رضاه عن أداء لاعبيه أمام برشلونة رغم الخسارة بخماسية نظيفة على ملعب سيوداد دي فالنسيا ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

وقال لوبيز  في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس الرياضية القطرية: "ماذا أفعل أمام ليونيل ميسي..برشلونة يمتلك موهبة كبيرة بين أقدام لاعبيه، وأظن أننا لعبنا بندية كبيرة حتى عندما تأخرنا بهدفين نظيفين، لكنهم كانوا حاسمين".

وأضاف لوبيز: " الموهبة ومهارة ميسي حسمت المباراة في نهاية المطاف، لقد حاولنا أنّ نتقدم ولكن عندما تواجه فريقًا مثل برشلونة ستدفع الثمن باهظَا".

وتابع مدرب ليفانتي: "كانت لنا بعض الفرص أمام برشلونة حتى بعد استقبال الهدف الثاني لكننا ارتكبنا أخطاء أدت إلى الخماسية".

وواصل: "نحن في غرفة الملابس لدينا حزن كبير ولكن أنا فخور باللاعبين.. ميسي أحرز هاترك وصنع هدفين فما ما يقدمه ميسي لم يعد يفاجئني، عندما يملك الكرة بين قدميه، أي شيء يُمكن أنّ يحدث لأنه قادر على فعل أي شيء هو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم".


وختم لوبيز: "لم نعرف ماذا نفعل أمامه فنحن أمام أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ولكن نحن نستمتع كذلك بما يقدمه".

المزيد عن: مدرب ليفانتي ليونيل ميسي برشلونة الدوري الاسباني اخبار الرياضة اليوم
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
القادسية