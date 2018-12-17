مدرب ليفانتي: ماذا نفعل أمام ميسي

أبدى فرنسيسكو لوبيز المدير الفني لنادي ليفانتي رضاه عن أداء لاعبيه أمام برشلونة رغم الخسارة بخماسية نظيفة على ملعب سيوداد دي فالنسيا ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.





وقال لوبيز في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس الرياضية القطرية: "ماذا أفعل أمام ليونيل ميسي..برشلونة يمتلك موهبة كبيرة بين أقدام لاعبيه، وأظن أننا لعبنا بندية كبيرة حتى عندما تأخرنا بهدفين نظيفين، لكنهم كانوا حاسمين".





وأضاف لوبيز: " الموهبة ومهارة ميسي حسمت المباراة في نهاية المطاف، لقد حاولنا أنّ نتقدم ولكن عندما تواجه فريقًا مثل برشلونة ستدفع الثمن باهظَا".





وتابع مدرب ليفانتي: "كانت لنا بعض الفرص أمام برشلونة حتى بعد استقبال الهدف الثاني لكننا ارتكبنا أخطاء أدت إلى الخماسية".





وواصل: "نحن في غرفة الملابس لدينا حزن كبير ولكن أنا فخور باللاعبين.. ميسي أحرز هاترك وصنع هدفين فما ما يقدمه ميسي لم يعد يفاجئني، عندما يملك الكرة بين قدميه، أي شيء يُمكن أنّ يحدث لأنه قادر على فعل أي شيء هو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم".









وختم لوبيز: "لم نعرف ماذا نفعل أمامه فنحن أمام أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ولكن نحن نستمتع كذلك بما يقدمه".



