علي ربيع يحضر مفاجأة جديدة لجمهوره

وظهر على ربيع، في الصورة وهو داخل الاستوديو أثناء غنائه.





وعلق ربيع، على الصورة قائلًا: "أم كلثوم في عزها،، انتظروني قليلًا، فيما لاقت الصورة الجديدة".





ومؤخرَا حصد الفنان علي ربيع، جائزة أفضل ممثل كوميدي في جوائز "كأس إينرجي للدراما"، وهو البرنامج الذي تقيمه المحطة كل عام في رمضان، ورغم عدم حضوره حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على مسرح "داليدا" براديو "إينرجي"، إلا أنه حرص على زيارة المحطة قبل 3 ساعات من الحفل.





وسجل فيديو أكد فيه على سعادته بالفوز بالجائزة، كما وجه الشكر للمصوتين له، مختتما "إن شاء الله أبقى موجود السنة الجاية في الحفلة".