الخميس.. افتتاح "شهد الصبار" بمسرح السلام





يفتتح الخميس القادم الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث "مسرح السلام" التابعة للبيت الفني للمسرحية مسرحية "شهد الصبار ".





افتتاح المسرحية يأتي بعد انتهاء عرض مسرحية "حدث فى بلاد السعادة" التى تم عرضها لمدة أكثر من شهرين على خشبة مسرح السلام وكانت من إنتاج الفرقة التابعة له.





وتعد مسرحية "شهد الصبار" أحدث انتاج لفرقة المسرح الحديث خلال هذه الفترة.





ويستعد المخرجان ياسر صادق واحمد صبري لتقديم عروض مسرحية جديدة خلال هذه الفترة من انتاج الفرقة.





"شهد الصبار " بطولة فلك نور، طارق كامل، رنا رجب، محمد سمير، حسام موسى، إسراء حامد.تأليف وأشعار على أبو سالم، ومن اخراج وليد الولى.



