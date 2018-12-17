"تطوير العشوائيات": صخرة "الدويقة" سقطت مرة أخرى بعد نقل السكان لـ"الأسمرات"

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قال المهندس أسامة إسماعيل منسق مشروعات صندوق تطوير العشوائيات، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم منذ ثلاثة سنوات كانت بتطوير 351 منطقة، في المدن فقط، وكان بها من 900 إلى مليون نسمة يعيشون في هذه المناطق العشوائية.



وأضاف "إسماعيل"، في لقاء مع التلفزيون المصري، أن العشوائيات تنقسم إلى جزئين، الأول هو المباني الخطرة، والثاني هو المباني المتهالكة والمتهدمة، وتم القضاء على مناطق الدرجة الأولى الخطرة، ما عدا منطقة واحدة في منطقة "السايح" بأسوان، وسيتم البدء في تطويرها في الفترة المقبلة.



وتابع منسق مشروعات صندوق تطوير العشوائيات، أنه يتم التنسيق ومشاركة الأهالي وأخذ رأيهم في التصميمات التي يتم عملها لهم عند تطوير منطقة ما، وهذا ما حدث في منطقة "السماكين" بسوهاج.



ولفت إلى أن الترتيبات مع أهالي مشروع ماسبيرو لمدة سنة، موضحا أن الدولة في وقت سابق لم تستطع إخراج شخص واحد من مثلث ماسبيرو على مدار 25 سنة، ولكن الفريق نجح لأنه نزل للحديث مع الناس على الأرض.



وأكد أنهم يعملون في كل محافظات الصعيد حتى منطقة حلايب وشلاتين، ويتم العمل في جميع المناطق الغير آمنة، كما أنهم يعملون أيضا في المناطق الغير آمنة في سيناء، والبحر الأحمر ويتم عمل تصميمات خاصة يطلبها المواطنين.



وكشف أن صخرة "الدويقة" سقطت مرة أخرى من عامين، ولم يسمع أحد عنها لأن الناس الموجودين أسفلها تم نقلهم إلى حى الأسمرات، ولم يحدث أي ضرر.