"الأرصاد" تحذر: أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلاً.





كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية لتمتد إلى مناطق الوجه البحري والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وتسجل درجة الحرارة بالقاهرة الصغرى 14 والعظمى 19، والإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19، وشرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24، والأقصر الصغرى 10 والعظمى 23.







