"التضامن" عن وجود 2 مليون مشرد في مصر: "رقم مبالغ فيه"



وأضاف "عبدالعاطي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن هناك بالفعل الكثير من البلاغات ترد لوزارة التضامن، ولكن لا يوجد إحصاء وحصر بالعدد الفعلي.



وتابع معاون وزيرة التضامن، أن هناك مؤشرات أن هذه الظاهرة "مدنية"، وليست "ريفية"، حيث تنتشر في المدن، وليس المناطق الريفية، وينتشر في القاهرة الكبرى أكثر بكثير من المناطق الأخرى.



وشدد على أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، إذا تكاتفوا سيتم القضاء على هذه الظاهرة، والإعلام عليه دور في إبراز دور الرعاية الخاصة بهذه الحالات.



وأشار إلى أن هناك 7 دور رعاية في مصر، موجودة منذ زمن، أحدها أسسته كوكب الشرق أم كلثوم، موجودة في حلوان باسم "عقيلة السماع".



وأوضح أنه مع انتشار هذه الظاهرة، ظهرت مجموعات أخرى تعمل على هذه الظاهرة، ودعتهم الوزارة للتعاون معها والعمل وفقا للقانون، واستجابت مجموعتين ومجموعة ثالثة رفضت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

قال علاء عبدالعاطي، معاون وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية، إن ما يقال عن وجود 2 مليون مشرد في الشوارع هو رقم مبالغ فيه، ولا يوجد إحصائية دقيقة لعدد المشردين في مصر.