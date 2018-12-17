ماورفيك النمساوي يفاوض نجوم الأهلي والزمالك والاتحاد

قال مصطفى النمر رئيس اتحاد المصريين في النمسا إن هناك مفاوضات مع الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري لضم لاعبين للاحتراف في النمسا.

وأضاف النمر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد أن حسن شحاته منذ أن تولى منصب المستشار الفني لنادي ماورفيك النمساوي، لم يخسر الفريق أي مباراة، ومن المقرر أن يصعد للدوري الممتاز النمساوي ثم اللعب في الدوري الأوروبي.

وأشار مصطفى النمر رئيس اتحاد المصريين في النمسا إلى أن نادي ماورفيك النمساوي حصل على المركز الأول في الفترة الشتوية، كاشفًا عن أن حسن شحاتة سيكون المدير الفني للفريق بعد صعوده للدوروي الممتاز.

وأكد مصطفى النمر أنه المالك الوحيد لنادي ماورفيك النمساوي، وكشف عن وجود مفاوضات مع عماد متعب بعد اعتزاله للانضمام إلى صفوف الفريق النمساوي، عن طريق أحمد شوبير ولكنها لم تكلل بالنجاح، موضحا أنه سيتواجد في مصر الأسبوع المقبل من أجل التفاوض مع لاعبين مصريين للانضمام إلى صفوف الفريق النمساوي.