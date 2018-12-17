أيمن الكاشف: المعلقون العرب تصدروا المشهد بسبب القنوات المحتكرة

أكد أيمن الكاشف أن المعلقين العرب أخذوا الريادة بفعل فاعل بسبب القنوات المحتكرة التى فرضت الأصوات العربية على المصرية ، موضحًا أن القنوات المحتكرة للبطولات العالمية تستحوذ على مساحة كبيرة من المساحات العالمية التي بها امتاع بصري ومباريات حصرية.





وأضاف الكاشف أن ما ينقص المعلق المصري هو التعليق على المباريات التى بها شغف واثارة.





وشدد المعلق الكبير على أن مهنة التعليق تعتمد على التكرار واستحباب الصوت وطريقة الأداء.





وفي السياق ذاته قال حازم الكاديكي، إن المعلقين المصريين الموجودين حاليا، أصبحوا أقل موهبة من الماضي، موضحا أن أختلاف الاصوات والنوعية والموهبة قلت من أيام ميمي الشربيني".





أما خالد بيومي، المحلل الرياضي فأكد أن الواسطة تلعب دور كبير في اختيار أشخاص بأعينهم للتعليق على المباريات بالقنوات الفضائية، كنوع من المجاملات.





وتابع بيومي أنه لابد من إعادة حساباتنا في المعلقين الموجودين، والبحث عن مواهب وأصوات تتميز بدقة المعلومات مثل معلقي شمال إفريقيا والخليج.



