راكيتيتش: نريد الاستمتاع بسواريز وميسي

استعاد إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة سيناريو ذكريات السقوط على يد ليفانتي (5-4)، في الموسم الماضي بالدوري الإسباني.





وبعد فوز البلوجرانا خارج الديار، على نفس الفريق (5-0)، لحساب الجولة الـ16 من الليجا، قال الدولي الكرواتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "في الموسم الماضي كنا سيئين هنا، وليفانتي فريق صعب لكن أمس بعد 20 دقيقة سيطرنا على المباراة، وأنهيناها باستمتاع".





وأضاف: "هل كان بذهني سيناريو الموسم الماضي؟ في الحقيقة الأمر منسي بالنسبة لنا.. صحيح أننا لم نستطع حينها، إنهاء الموسم بدون هزيمة، لكن كل ما يدور في تفكيرنا الآن، هو أن نقدم موسما رائعا مرة أخرى".





وأردف: "عرفنا كيف نستغل ثغراتهم، خاصةً حين ظهرت المساحات في خطوطهم".





وواصل: "سواريز وميسي؟ ما نريده هو الاستمتاع بهما، حين نستخلص الكرات نمرر لهما، من أجل تسجيل الأهداف".



