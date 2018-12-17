فتح محمد أبوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق النار على البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، عقب الخسارة أمام ليفربول 3-1 ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.





وقال محمد أبوتريكة في تصريحات تليفزيونية: "جوزيه مورينيو دمر مانشستر يونايتد الذي يملك إمكانيات جيدة.. مورينيو مثل الطالب الفاشل الذي لا يذاكر ولا ينجح في امتحانات الشهر، ويطالب بالصبر عليه حتى نهاية العام الدراسي".





وأضاف أبوتريكة: "مورينيو يدمر الماضي والحاضر والمستقبل لمانشستر يونايتد.. مورينيو تجاهل إقحام بوجبا ومارسيال وقام بإقحام فيلايني، فكان من الطبيعي أن يخسر، عكس كلوب الذي دفع بشاكيري بحثا عن الفوز من أجل تأمين صدارة الدوري".





وواصل أبوتريكة: "الحل هو إقالة المدرب فورًا، وبناء فريق ينافس المنافسين الآخرين، مثل ليفربول الذي ضم كيتا وشاكيري وفابينيو وكان الثلاثي من نجوم اللقاء".





وفاز ليفربول المحترف به محمد صلاح على نظيره مانشستر يونايتد في قمة نارية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأثبت يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تفوق على جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد.





ويتصدر نادي ليفربول في جدول ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق 45 نقطة بفارق نقطة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.





ودخل ليفربول ومحمد صلاح mohamed salah مباراة الأحد بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على نابولي الإيطالي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





ونجح ثلاثي خط هجوم ليفربول المكون من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني في إنهاء عقدة أمام مانشستر يونايتد إذ لم يسجل أو يقم أحدهم بأي تمريرة حاسمة ضد الشياطين الحمر في 855 دقيقة.





وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقى عن عام 2018 من BBC ليعيد إنجازا حققه قبل 12 شهرًا تقديرًا للعمل الكبير الذي يقدمه.





وسجل محمد صلاح سجل 13 هدفًا خلال الموسم الجارى آخرها هدف فوز الريدز في مرمى نابولي الثلاثاء في المباراة التي انتهت بفوز الريدز وصعوده لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وكسر يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول عقدة عدم فوزه على مانشستر يونايتد منذ وصوله إلى أنفيلد في 2015







