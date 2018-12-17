حقيقة عودة كاردي بي لزوجها السابق أوفسيت بعد اعتذاره لها



شاركت المغنية العالمية الشهيرة كاردي بي، جمهورها فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، للتعليق على واقعة اعتذار زوجها السابق أوفسيت، لها على المسرح وطلبه مسامحتها.





وقالت كاردي بي، خلال الفيديو "أرى الكثير من الناس يهاجمونني لأنهم يشعرون أنني أدافع عن أوفسيت، ويعتقدون أنني سوف أعود إليه.. أنا لم أقل إنني سأعود إليه، أنا فقط لا يعجبني الهجوم عليه في الإنترنت".





وأضافت: "رأيتم كيف تحدث "بين ديفيدسون"، وقال إنه لا يريد أن يكون على هذه الأرض لأن المجانين يأتون إليه كل يوم، لا أريد أن يشعر أوفسيت بهذا الشعور بسبب ملايين الناس الذين يهاجمونه كل يوم.. هذا شعور سيء للغاية، ولا أريد هذا".





وتابعت: "الله قد يعطيني أكثر رجل مثالي في العالم، ولكن هذا الرجل المثالي لن يحب ابنتي كما يحبها والدها الحقيقي.. لذلك أنا لا أحب هذا الهراء، أعلم كيف هو أمر مؤلم أن يهاجمك الملايين من الناس كل يوم، لا يعجبني هذا، ولا يجعلني أشعر بأي تحسن".





كان أوفسيت اقتحم المسرح حاملًا باقة من الورود البيضاء الكبيرة واعتذر منها أمام الجميع في حفلها الضخم "Rolling Loud ولكن قد بدى عليها الاستياء، وأن مصالحتها لن تكون بتلك البساطة، وبعد الاعتذار خرج أوفسيت من المسرح لتكمل "كاردي" حفلها.



