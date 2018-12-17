إصابة 42 شخصًا في انفجار شمال اليابان

أسفر حادث انفجار مطعم فى سابورو عاصمة جزيرة هوكايدو الرئيسية والواقعة بشمال اليابان، عن إصابة أكثر من 42 شخصًا، وذلك حسبما ذكرت الشرطة اليابانية.





وقالت الشرطة إن 42 شخصا تعرضوا لإصابات طفيفة، بينما كان أحدهم فى حالة خطيرة، ويجرى علاجهم فى المستشفيات القريبة من مكان الحادث، ومازال سبب الانفجار قيد التحقيق، وأظهرت وكالة "رويترز"، المطعم وألسنة اللهب تشتعل فيه، وقالت الشرطة إنه ليس لديها تفاصيل إضافية حتى الآن عن الحادث.



