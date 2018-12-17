ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إصابة 42 شخصًا في انفجار شمال اليابان

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 04:16 ص
إصابة 42 شخصًا في انفجار شمال اليابان
صورة من الانفجار
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
أسفر حادث انفجار مطعم فى سابورو عاصمة جزيرة هوكايدو الرئيسية والواقعة بشمال اليابان، عن إصابة أكثر من 42 شخصًا، وذلك حسبما ذكرت الشرطة اليابانية.

وقالت الشرطة إن 42 شخصا تعرضوا لإصابات طفيفة، بينما كان أحدهم فى حالة خطيرة، ويجرى علاجهم فى المستشفيات القريبة من مكان الحادث، ومازال سبب الانفجار قيد التحقيق، وأظهرت وكالة "رويترز"، المطعم وألسنة اللهب تشتعل فيه، وقالت الشرطة إنه ليس لديها تفاصيل إضافية حتى الآن عن الحادث.

المزيد عن: مطعم انفجار اليابان اخبار العالم
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
القادسية