مدرب نابولي يتحدث عن الفوز الثمين على كالياري

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي أن فريقه استحق الفوز على كالياري اليوم بعد تسجيل هدف قاتل في الدقائق الأخيرة للمباراة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي.





وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لنابولي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "أعتقد أننا استحقينا التسجيل الليلة، كان هناك الكثير من التوقفات لذلك احتساب 7 دقائق كوقت بدل ضائع كان قرارًا صحيحًا".





وأضاف أنشيلوتي: "قررت البدء بلاعبين أصحاب قدرات لأنني أردت أن ألعب بشكل قوي وحاد".





وتابع أنشيلوتي: "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية وأعتقد أنه كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل".





واختتم أنشيلوتي تصريحاته: "نابولي لديه خطط واضحة للمستقبل ولن تتأثر بالفوز أو الخسارة في مباراة واحدة".





وبهذا الفوز الثمين، ارتفع رصيد نابولي إلى 38 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإيطالي.



