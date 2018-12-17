أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل هيثم عرابي عن الأهلي (صورة)

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز على رحيل هيثم عرابي من لجة التعاقدات بالنادي الأهلي.





ونشر تركي آل الشيخ صورة لهيثم عرابي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق عليها: " حتوحشنا ... انت لحقت" وذلك في إشارة إلى قصر مدة تعيين هيثم عرابي التي لم تتجاوز شهرًا حتى تم إعلان رحيله.





وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد أطاح بهيثم عرابي بعد تعيين وقرر قبول الاستقالة التي تقدم بها محمد فضل من منصب مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، وحسام غالي من منصب منسق قطاع الكرة بالنادي.





وقرر الخطيب تعيين أمير توفيق مديرا للتعاقدات بدلًا من محمد فضل، كما قرر الإطاحة بهيثم عرابي والذي تم تعيينه مؤخرا باللجنة.





وجاء تشكيل وهيكلة قطاع الكرة بالأهلي على النحو التالي:-





أ- فريق الأهلي





– سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة





– مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا





– محمد يوسف مدرب عام





– سباستيان مدرب مساعد





– سامي قمصان مدرب





– اليخاندرو مدرب أحمال





– طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى





ب- قطاع الناشئين





ك/ فتحي مبروك مديرًا للقطاع





ك/ هشام حنفي مساعدًا لمدير القطاع





ج- قطاع الأكاديميات





ك/ خالد الأمين مديرًا عام للقطاع





د- إدارة إكتشاف المواهب





– ك/محمود صالح





– ك/ ناجي خليل





– ك/ حمدي أبو راضي





– ك/ صديق الجمال





هـ – إدارة التعاقدات وتسويق اللاعبين





– عدلي القيعي مستشارًا للتعاقدات





– أمير توفيق مديرًا للتعاقدات





وكان الأهلي قد نجح في التوقيع مع مارتن لاسارتي لقيادة الفريق الأول خلفَا للفرنسي باتريس كارتيرون ليقود الفريق.





وعقد محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعًا مع المدرب الأوروجوياني لتوقيع ومناقشة الأمور الخاصة بشروط العقد، وكذا تشكيل الجهاز المعاون.





وتفقد لاسارتي أمس ملعب مختار التتش ومنطقة دولاب البطولات، للتعرف على النادي عن قرب.



