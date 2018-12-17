نائب رئيس "السكك الحديدية": تطوير 335 مزلقان بالكامل حتى الآن



وأضاف "الصايغ"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه أحمد سمير، على التليفزيون المصري، أنه يتم تحديث وتطوير أصول السكك الحديد كلها، سواء العربات، أو الجرارات، وجار تحديث الأسطول بالكامل.



وتابع نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه جار حاليا تطوير منظومة البنية الأساسية، وتحويل منظومة الإشارات من النظام الكهروميكانيكي، إلى النظام الإلكتروني، وهو أحدث نظام في العالم، ويحقق معدل أمان عالي جدًا.



ولفت إلى أن هناك 1332 مزلقان، على مستوى الجمهورية، ويتم حاليا تطوير 1100 مزلقان، ويتم تكثيف العمل منذ عامين، بدخول شركات أكبر مثل الهيئة العربية للتصنيع، والإنتاج الحربي، وهناك تقدم في الأعمال.



وأوضح أن هناك مرحلتين في تطوير المزلقانات، أولهما مرحلة التطوير المدني، وتم الانتهاء من 595 مزلقان، أما المرحلة الثانية هي مرحلة التحكم، لكي يكون المزلقان تطور بالكامل.



ولفت إلى أنه تواجههم بعض المشاكل في تطوير المزلقانات، نتيجة التعديات الموجودة على السكك الحديد، ومشاكل أخرى مع كباري وزارة الري، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 335 مزلقان بالكامل، ومن المقرر الانتهاء من باقي الـ1332 مزلقان خلال عامين.

قال المهندس مجدى الصايغ نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن منظومة السكك الحديدية لم تمتد لها يد التطوير منذ عشرات السنين، وبدأت الهيئة حاليا تطوير كافة عناصر المنظومة، لأنه لا يجب تطوير عنصر وترك آخر.