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مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 04:57 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة
الأهلي
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منى العوضي
 
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سيكون عشاق عالم كرة القدم على موعد مع عدد من المباريات القوية محليا وعالميا اليوم الإثنين والموافق 17/ 12/ 2018، لذا؛ يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.

الدوري الإسباني

- ديبورتيفو ألافيس × أتلتيك بلباو: اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة

الدوري الإيطالي

- أتلانتا × لاتسيو: اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة

الدوري السعودي

- أحد × القادسية: اليوم الإثنين في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة ksa sport

الدوري المصري:
- الأهلي × النجوم: اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة بتوقبت القاهرة على قناة أون سبورت

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