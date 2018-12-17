مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 04:57 ص
منى العوضي
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سيكون عشاق عالم كرة القدم على موعد مع عدد من المباريات القوية محليا وعالميا اليوم الإثنين والموافق 17/ 12/ 2018، لذا؛ يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.
الدوري الإسباني
- ديبورتيفو ألافيس × أتلتيك بلباو: اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
الدوري الإيطالي
- أتلانتا × لاتسيو: اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة
الدوري السعودي
- أحد × القادسية: اليوم الإثنين في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة ksa sport
الدوري المصري:
- الأهلي × النجوم: اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة بتوقبت القاهرة على قناة أون سبورت
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