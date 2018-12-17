مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق عالم كرة القدم على موعد مع عدد من المباريات القوية محليا وعالميا اليوم الإثنين والموافق 17/ 12/ 2018، لذا؛ يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.





الدوري الإسباني





- ديبورتيفو ألافيس × أتلتيك بلباو: اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة





الدوري الإيطالي





- أتلانتا × لاتسيو: اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة





الدوري السعودي





- أحد × القادسية: اليوم الإثنين في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة ksa sport





الدوري المصري:

- الأهلي × النجوم: اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة بتوقبت القاهرة على قناة أون سبورت



