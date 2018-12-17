إيهاب جلال يبدأ مهمته مع المصري البورسعيدي

يخوض إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أولى الحصص التدريبية تحت ولايته استعدادًا لكأس الكونفدرالية.





وكان مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية، أعلن عن التعاقد مع إيهاب جلال كمديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للمستقيل مصطفى يونس بسبب النتائج المخيبة.





ووقع جلال، عقود تدريب الفريق البورسعيدي، مساء أمس عقب إنهاء مشكلة الشرط الجزائي وتحويل مبلغ 100 ألف دولار لنادي أهلي طرابلس الليبي، بعدما تم فسخ التعاقد.





ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية اليوم، للاستعداد والتجهيز لمباراة ساليتاس البوركيني، في إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.



