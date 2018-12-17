"الأعلى للآثار" يكشف حقيقة تخصيص مليار و270 مليون جنيه لترميم المعابد اليهودية



وأضاف "وزيري" في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة CBC الفضائية، أن هذا المبلغ مخصص لمشاريع، وافتتاحات، وترميمات على مستوى الجمهورية.



وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هذه الميزانية يدخل في إطارها المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة، والمتحف اليوناني الروماني، ومنها المعابد الفرعونية، واليونانية، والرومانية، ومعابد الفترة اليهودية، والفترة القبطية، والفترة الإسلامية.



وأوضح أن هذا كله يأتي تحت مظلة اسم "حضارة مصر القديمة"، لافتا إلى أنه كما تم ترميم المساجد الآثرية، تم أيضا ترميم الكنائس، والمعابد اليهودية.



ولفت إلى أنه تم ترميم المعابد اليهودية بقيمة 65 مليون جنيها، و200 مليون للمساجد، وأكثر من 200 مليون للكنائس، ومثلهم للمعابد الفرعونية.



وشهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا بعد تداول شائعات عن تخصيص الحكومة مبلغ مليار و300 مليون جنيه لترميم المعابد اليهودية وإعادة إحياء التراث اليهودي فقط.



وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا، أكد فيه عدم تخصيص الحكومة مبلغ مليار 300 مليون جنيه لترميم المعابد اليهودية فقط، وأن المبلغ المعتمد مخصص لترميم وصيانة عدد من الآثار المصرية على مستوى الجمهورية ومن ضمنها "المعبد اليهودي بالإسكندرية"، مشيرا إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم تخصيص مليار و270 مليون جنيه لترميم العديد من الآثار "منها" المعابد اليهودية، وليس تخصيص هذا المبلغ لترميم المعابد اليهودية فقط.