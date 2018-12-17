5 حقائق لا تفوتك عن أمير توفيق رئيس التعاقدات الجديد بالأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اختيار أمير توفيق لمنصب مدير التعاقدات بالنادي بعد توجيه الشكر للثلاثي محمد فضل وحسام غالي وهيثم عرابي من قبل الإدارة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز 5 معلومات يجب أن تعرفها عن أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات الجديد بالنادي الأهلي.





1- يعد أمير توفيق من ناشئ النادي الأهلي ويبلغ من العمر 33 عاماً ، وكان حارس مرمى من ناشئي النادي الأحمر ، بالإضافة إلى إنه لعب لعدة أندية أخرى وهي: الاتصالات ووادي دجلة وبترول أسيوط قبل أن يعتزل كرة القدم في 2012.





2- عمل رئيس لجنة التعاقدات الجديد بالنادي الأهلي منصب لفترة في شركة "صلة" السعودية، في عهد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق.





3- تم تعيين أمير توفيق مديراً للتسويق في النادي الأهلي في يوليو من العام الحالي من قبل مجلس محمود الخطيب بعد ترك منصبه في صلة السعودية وفسخ الأهلي تعاقده معها.





4- يعد أمير توفيق من أحد أفراد وفد النادي الأهلي الذي ضم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، ومحمد فضل مدير لجنة التعاقدات السابق، وحسام غالي منسق فريق الكرة السابق، الذي زار نادي ريال مدريد الإسباني مؤخراً.





5- تم تعيين أمير توفيق مديراً للتعاقدات بالنادي الأهلي خلفاً لمحمد فضل مدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء.



