شاهد.. حفل استقبال علماء وضيوف "مصر تستطيع بالتعليم" في الغردقة

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أقامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مساء الأحد، حفل استقبال لعلماء وخبراء وضيوف مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، الذى دعت إليه الوزارة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والذي ينطلق ظهر اليوم الإثنين ويستمر يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة الغرقة بمحافظة البحر الأحمر.



ورصدت بوابة الفجر، حضور العلماء والخبراء المشاركين في المؤتمر وعددهم 35 عالمًا بينهم 8 على قائمة ضيوف الشرف، كما حضر الحفل عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والضيوف المشاركين في المؤتمر ممن تخصصوا في التعليم وقيادات محافظة البحر الأحمر.



ومن جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من عقول مصر المهاجرة في صياغة نظام تعليمى جديد يتفق مع المعايير الدولية، ويحافظ على الموروث الثقافي والحضاري للشعب المصري.



وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أن استضافة المؤتمر في مدينة الغردقة هو ترجمة عملية للدور الذى تقوم به محافظة البحر الأحمر في تنفيذ توجهات استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، لافتا إلى أن هناك رسالة أمن وأمان يرسلها المؤتمر للعالم أجمع، كما يعكس قدرة المصريين على تنظيم مؤتمرات بهذا الحجم الكبير وهو ما يمثل دعوة لكل الراغبين في العالم الأجمع لتنظيم مؤتمراتهم في الغردقة مما يدعم سياحة المؤتمرات.