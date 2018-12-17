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حرس الحدود يتعاقد مع عبد العزيز الشاعر

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 02:22 ص
حرس الحدود يتعاقد مع عبد العزيز الشاعر
عبد العزيز الشاعر
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محمد الصو
 
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نجح مجلس حرس الحدود، في الحصول على توقيع عبدالعزيز الشاعر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الكويتي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووقع عبد العزيز عبد الشاعر على عقود انتقاله لمدة موسمين ونصف مساء أمس في حضور وكيل أعماله وطارق العشري المدير الفني، والذي أصر على التعاقد مع لتدعيم صفوفه كأول صفقات الفريق الشتوية.

ولعب الشاعر لأندية النصر والمقاولون العرب والمصريؤ قبل أن يخوض تجربة احترافية بالدوري الكويتي مثل فيها نادي الشباب بالعام الماضي.

ويسعى الحدود، لتدعيم صفوقه بصفقات متميزة من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري العام، والهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني.

المزيد عن: عبد العزيز الشاعر حرس الحدود الشباب الكويتي الدوري المصري
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