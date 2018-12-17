حملة ليلية مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة بالعاشر من رمضان (صور)

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شنت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، بالتنسيق مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، بإشراف المهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز العاشر من رمضان، مساء الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية بالمدينة.



شارك في الحملة العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر، بالتنسيق مع إدارة المرافق برئاسة المقدم محمود الفرماوي، مدير الإدارة، والمهندس محمد حلاوة، مدير إدارة الإشغالات بجهاز المدينة، بمعاونة قوة مكبرة من رجال قسم أول العاشر، برئاسة الرائد أحمد غازي، رئيس المباحث، والملازم أول سعيد الجمال.



واستهدفت الحملة المرور على وسط المدينة بحي الأردنية، ومنطقة "صيدناوي"، والمجاورات أرقام 26 و18، حيث تم إزالة الإشغالات الموجودة بالشوارع والطرقات الرئيسية، فيما تم التنبيه على المخالفين بضرورة الالتزام بحرم الطريق وعدم التعدي على الطرقات العامة، والتي تُعتبر ملكًا عامًا، حيث تم مصادرة المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بكل مخالفةٍ على حدة.