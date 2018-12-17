مارتن لاسارتي يصدم الأهلي بأول مطالبه

طلب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي تغيير أرضية ملعب التتش وتجهيز غرف الملابس الجديدة والجيم الجديد، بعد أن عاينها وأبدى بعض التحفظات عليها.

وتعاقد الأهلي مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

مارتن لاسارتي ولد فى أقليم الباسك بإسبانيا كون والده إسبانى لكن جذور والدته من أوروجواى ولعب فى مركز خط الدفاع لعدد من الأندية الأوروجويانية أهمها كلوب ناسيونال الذي توج معه بلقب كوبا ليبرتادوريس في 1988، وشارك ديبورتيفو لاكورونيا وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإسباني الممتاز ونجح فى انقاذه من الهبوط في الموسم التالي.

وبدأ مارتن لاسارتي مسيرته التدريبية في مطلع عام 1997 في الأوروجواي مدربًا لفريق رامبيلا ثم بيلا فيستا، وله تجربة عربية مع فريق الوصل الإمارتي والذي قاده من المركز الأخير ليصعد به إلى المركز الخامس في نهاية الموسم.

وسبق أن تولى لاساراتي تدريب ريفر بليت الأوروجوياني وريال سويسيداد الإسباني وقاده إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب 3 مواسم وكان فريق ناسيونال الأوروجوياني آخر محطاته التدريبية.

لاسارتي واكتشاف سواريز

يعد مارتن لاسارتي من المدربين أصحاب العين الخبيرة في البحث عن المواهب الكروية كونه مكتشف مهاجم أوروجواي لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني أحد أبرز مهاجمي العالم.

وقال لاسارتي عن سواريز خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الاسبانية: "لقد كان صغيراً ولكنه بدا رجلاً صاحب خبرات عالية داخل الملعب، سواريز يملك شخصية قوية داخل الملعب ولديه ثقة كبيرة بالنفس لذا لا اشعر ان سواريز سيحقق ما يريده ميسي داخل الملعب كما يفعل جميع لاعبي برشلونة".

إنجازات لاسارتي في التدريب

- دوري أوروجواي الدرجة الأولى سنة - 2005 و 2005 - 2006 مع فريق ناسيونال أوروجواي دوري الدرجة الثانية بأوروجواي 2004 وصعد بفريق ريفر بليت الأوروجوياني لدوري الدرجة الأولى

- دوري الدرجة الثانية بإسبانيا La Liga 2 عام 2009 - 2010 وصعد بفريق ريال سوسيداد للدرجة الأولى

- دوري تشيلي عام 2014 مع فريق يونيفرسيداد

- كأس تشيلي عام 2015 مع فريق يونيفرسيداد

- السوبر التشيلي 2015 مع فريق يونيفرسيداد