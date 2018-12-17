"مستقبل وطن" ينظم دورة تدريبية لـ(200) شاب من أبناء العاشر من رمضان





أقامت أمانة العاشر من رمضان لحزب مستقبل وطن بالشرقية، دورة تدريبية لـ(200) شاب من أبناء المدينة، وتم تسليم الشهادات بعد اجتيازهم فترة التدريب عن المفاهيم السياسية والمتحدث الإعلامي الواثق.





وأوضح المهندس "مدحت شهاب" الأمين العام للعاشر، بأن هناك توجيهات من قبل الامانة العامة للحزب بالشرقية برئاسة الدكتور محمد سليم، بضرورة العمل علي تدريب وتثقيف الشباب من أعضاء الحزب، علي أيادي كبار المتخصصين.



