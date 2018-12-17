مدير مستشفيات جامعة القاهرة: "أبوالريش" تحتاج لـ200 مليون جنيه سنويًا



وأضاف "عبدالعزيز" في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هذه الإدارة تستطيع حساب تكلفة تعطل الأجهزة، ويحتاجون 200 مليون "عشان يقعدوا مرتاحين".



وأشار إلى أن الأدوية غالية الثمن، والأجهزة أصبحت غالية جدًا، بالإضافة للأجهزة الحديثة، ومنها جهاز أحدث من جهاز الثلاثي الأبعاد، وثمنة يصل إلى 5 مليون دولار.



وشدد على أنهم يرغبون في تقديم الأحدث والأفضل للأطفال المرضى في "أبو الريش".



ووجه رسالة إلى كل الجهات الحكومية للتعاون مع مستشفى أبوالريش، وقصر العيني، مضيفا: "عايز القصر يرجع قصر".





من جانبها، طالبت رانيا حجازي، مدير مستشفى أبو الريش، بضم المنطقة الموجودة أسفل الكوبري إلى حرم المستشفى، لأن أهالي المرضى يتعرضون للكثير من الخطورة في نقل المرضى.

قال الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مستشفيات جامعة القاهرة، إنهم يحتاجون إلى 200 مليون سنويًا لكي يقدموا خدمة طبية متكاملة ويوفرون الأدوية والمستلزمات، لأن المسألة ليست علاج فقط، ولكنهم يتعاقدون مع "إدارة هندسية" لمتابعة الأجهزة.