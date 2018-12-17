مدرب الزمالك يكشف سر أزمات "كهربا" البيضاء

أكد أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك أن محمود عبد المنعم كهربا من الشخصيات الطيبة في الزمالك ولكن مشكلته الأساسية في رد فعله السريع والذي يسبب له المشاكل أحيانًا.

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "محمود كهربا لاعب كبير ولديه إمكانيات فنية رائعة، ومن الشخصيات الطيبة جدًا ولكنه مشكلته في رد فعله السريع والذي يتسبب له في بعض المشاكل أحيانًا".

وأضاف: "كهربا غضب من جروس بعد تغييره في إحدي المباريات، رغم أن المدرب أخرجه لتكريمه وحتي يحصل على تحية الجمهور، وتم معاقبته بعد تلك الواقعة، وتدارك خطأه فيما بعد واعتذر للمدرب.. عايز كهربا يعرف أننا جميعًا نحبه ونسعي دائمًا لمساندته ومساعدته".

وعن مصطفي فتحي وعودته للمشاركة بشكل أساسي مع الزمالك قال: "فتحي تألق وأقنع جروس بقدراته رغم ابتعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك هذا الموسم".

بينما أشاد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك، بالتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، مؤكدًا أنه "فاكهة الفريق".

وتابع أمير عزمي: "حمدي النقاز فاكهة الزمالك لاعب يتمتع بخفة ظل كبيرة ومرح كما أنه لاعب كبير يمتلك إمكانيات فنية عالية وإضافة قوية للزمالك وكذلك زميله فرجاني ساسي".

وأضاف: "سوف أحزن كثيرًا حال رحيل حمدي النقاز عن الزمالك في الفترة المقبلة.. كنت أتمني أن أري فرجاني ساسي وطارق حامد ومعروف يوسف معًا في وسط ملعب الزمالك".

وأردف: "رحيل معروف يوسف عن الزمالك كان علي سبيل الاعارة وهناك فرصة لعودته مجددًا".

وعن حميد أحداد قال: "لاعب مميز ويتدرب بشكل جيد، ولكن تعرض لإصابة عطلته فترة من الوقت، ولكنه يجتهد وسوف يحصل على فرصة المشاركة".

وبشأن إمكانية رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك في الشتاء قال: "أتمني عدم رحيل أي لاعب عن الفريق الأبيض في الوقت الحالي، ويجب تحقيق بطولة على الأقل مع الزمالك واسعاد الجمهور قبل التفكير في الاحتراف".