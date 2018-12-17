مدرب الزمالك: فرجاني ساسي "ممتع" وأتمنى عدم رحيل "أحداد"

أشاد أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك، بالتونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض، مؤكدًا أن أسلوبه في اللعب "السهل الممتنع".

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "فرجاني ساسي لاعب ممتع وسهل.. يلعب أصعب شيء في كرة القدم وهو الأسلوب السهل فهو يتحرك بذكاء كبير في الملعب ويجد الحلول الفنية لزملائه".

وعن إمكانية رحيله عن الزمالك قال: "بالتأكيد الزمالك لن يقف أمام مصلحة أي لاعب ولكن يجب علي اللاعبين أن يفكروا في العطاء للزمالك والتتويج معه بالبطولات قبل التفكير في الرحيل والاحتراف".

وبشأن المغربي حميد أحداد قال: "أحداد لاعب مميز ويمتلك قدرات فنية هائلة، ويتدرب مع الفريق بشكل طبيعي في الفترة الأخيرة، ولكن الخيارات كثيرة أمام الجهاز الفني، وكل مدرب يكون له قناعته الشخصية.. أتمنى ألا يرحل أحداد عن الزمالك وأعتقد أنه سوف يحصل على فرصة قريبًا".

كشف أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك كواليس جلسته مع رئيس القلعة البيضاء عقب خروج الفريق من البطولة العربية على يد الاتحاد السكندري.

وواصل عبد العزيز: "جلستنا مع رئيس الزمالك عقب الخروج من البطولة العربية كانت جلسة ودية حضرها أمير عزمي وأيمن حافظ، وعبر عن غضبه الشديد بسبب الاخفاق العربي وطالبنا بالحديث للاعبين ومطالبتهم بالمنافسة علي البطولات".

وأضاف: "غضب رئيس الزمالك عقب الخروج من البطولة العربية أمر طبيعي خاصة بسبب الجوائز المالية الضخمة والتي كانت ستساهم بشكل كبير في سداد الالتزامات المالية للنادي".

وأكد "عبد العزيز" أن رئيس الزمالك لم يطلب منهم إيصال أي رسائل لـ"جروس" كما تردد في وسائل الاعلام، ولكن طالبهم بالتحدث للاعبين وتحفيزهم وحثهم للمنافسة على البطولات، مشيرًا إلي أنه رفض الحديث مع اللاعبين بشكل مباشر حتي لا يفسر ذلك بشكل خاطئ.

وفي سياق مختلف أوضح "عبد العزيز" أن وجود أمير مرتضي مشرفًا علي فريق الكرة ساهم في حل الكثير من المشاكل داخل الفريق، مؤكدًا أنه يتميز بعلاقته الجيدة مع الجهاز الفني وقربه من اللاعبين.

وأتم تصريحاته: "إخلاص وحماس الجماهير حملنا المزيد من المسؤولية وكان دافعًا قويًا للفوز علي القطن التشادي بسباعية نظيفة في ذهاب دور الـ32 بالكونفيدرالية"، مؤكدًا أنه هدف الزمالك التتويج بلقب البطولة الإفريقية، وكل البطولات التي يشارك فيها.