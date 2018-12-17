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والد الطفلة المباعة عبر "فيسبوك": "علمت بوجودها في الملجأ بالصدفة"

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 05:08 ص
والد الطفلة المباعة عبر فيسبوك: علمت بوجودها في الملجأ بالصدفة
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نعيم يوسف
 
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قال محمد فؤاد، والد الطفلة "غادة محمد"، المباعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو سوري يعيش في ألمانيا، إن الأم أخذت الأوراق الرسمية الخاصة بالفتاة، وهو استخرج أوراق جديدة من سوريا، وينتظر فقط "الفيزا" لكي يأخذها إلى ألمانيا.

وأضاف "فؤاد"، في مداخلة مع برنامج "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية ريهام سعيد، أنه تزوج بوالدة الطفلة أثناء إقامته في مصر، ثم انفصلا وترك لها الفتاة لكي تربيها.

وتابع والد الطفلة، أن والدة الفتاة كانت ترسل له صور وفيديوهات للفتاة، وعلم بالصدفة أن الطفلة موجودة في ملجأ، فتحرك المحامي لكي يقدم الأوراق الخاصة لاستعادتها.

كانت الإعلامية ريهام سعيد قد عرضت مشكلة فتاة صغيرة تنازلت عنها والدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لأن زوجها الجديد يرفض وجود الطفلة.

وأشارت "سعيد"، إلى أن الأم تركت الطفلة في ملجأ لسنتين، وأكدت على ضرورة التضامن مع الطفلة الصغيرة وأن تذهب إلى والدها في ألمانيا.
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