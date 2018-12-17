فنان مصري شهير يرافق عمرو دياب في طريق عودته من السعودية إلى القاهرة (صورة)

شارك الفنان الكوميدي محمد هنيدي، جمهورة عبر حسابه بوقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة حديثه له برفقة الهضبة عمرو دياب.





وظهر النجمين في الصورة وهما يستقلان الطائرة في طريق عودتهما من المملكة العربية السعودية حيث أحيا عمرو دياب، هناك حفلًا غنائيًا ضخمًا يعد الأول له في السعودية.





ويعد حفل الهضبة ضمن فعاليات حفل بطولة «الفورمولا إي في» الدرعية بالمملكة.





وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، كما شهدت الأجواء تفاعلًا مع الهضبة وصيحات من الحاضرين بطريقة حماسية، تفاعلًا مع الأغاني التي قدمها.





وأشعل الهضبة، حفله الغنائي الأول بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور الآلاف من جمهوره.

وقدم الهضبة خلال الحفل باقة منوعه من أغانيه الشهيرة من بينها "قمرين، العالم الله، كل حياتي، ياهناه، يتعلموا" وغيرها من الأغاني الحديثة والقديمة.

وشهد الحفل هطول الأمطار بشدة، فيا أصر على مواصلة الحفل وسط أجواء ممتعة.

وكانت مفاجأة الحفل هي مشاركة الفنان محمد هنيدي في الحفل، حيث صعد أعلى المسرح ليستقبله عمرو دياب.





ومن المقرر أن يحيي الهضبة حفلين في رأس السنة، أولهما في شرم الشيخ، والثانية ستكون في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



