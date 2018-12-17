حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 17 ديسمبر 2018

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الجوزاء - من 21 مايو إلى 21 يونيو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

برج الجوزاء:

أنت تبدو لمن حولك كمُبّشِر متعصب؛ اكبح نفسك قليلاَ واقبل آراء وسلوك الآخرين. كذلك، لا تغضب بسهولة إذا قام الآخرون بأخطاء، فالإثارة الزائدة الآن ضارة بصحتك في جميع الأحوال، وأنت ذاتك أيضًا بحاجة إلى العواطف والتقدير. دع ضغوط الحياة اليومية خلفك، فالراحة سوف تعيد شحن مخزونك من الطاقة.