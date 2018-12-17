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عرض "Chungking Express" بسينما دال.. الأربعاء

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:14 ص
عرض Chungking Express بسينما دال.. الأربعاء
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شيماء عطية
 
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يعرض نادي سينما دال الأربعاء المقبل في السابعة والنصف مساءً فيلم "Chungking Express" سيناريو وإخراج: وونج كار واي.

اشتُهر المخرج الصيني وونج كار واي، عالميًا، بكونه مخرجا له طريقته الخاصة، حيث ساهم برفقة المصور السينمائي الملازم له كريستوفر دويل والمصمم وليام تشانج في تأسيس أسلوب عصري مكثف بصريًا والمشحون بالعواطف من خلال فيلم «أيام البرية» (1991) ولاحقاً "تشونغكنغ اكسبرس" (1994) وسقوط الملائكة (1995).
 
وحل وونج كثالث أفضل مخرج وفقا للتصنيف الذي أجرته مجلة "سايت آند سوند" التابعة لمعهد السينما البريطاني عن أفضل عشرة مخرجين في الوقت الحاضر. وكان وونج أول مخرج آسيوي يفوز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه " نفرح معا".

يحكي الفيلم قصّة شرطيَّان يقعان في الحُب، الأول يقع في حُب إمرأة غامضة تربطها علاقة بعالم الجريمة، والآخر يقع في حُب فتاة تعمل بوقتٍ متأخر من الليل بإحدى المطاعم.

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