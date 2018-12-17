اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" في الغردقة

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تنطلق، اليوم الإثنين، بمدينة الغردقة، فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" في نسخته الرابعة، لمدة يومين تحت شعار "مصر تستطيع بالتعليم"، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويشارك به نحو 30 عالمًا وخبيرًا مصريًا.



يشارك في المؤتمر عدد كبير من الخبراء المصريين العاملين بالخارج، ويحضر جلسات المؤتمر طارق شوقي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، ونبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.



حيث توافد العديد من العلماء المشاركون في المؤتمر على مدينة الغردقة مقر انعقاد المؤتمر الذى من المقرر أن تنطلق فعاليتها غدا الإثنين، والذي يعد النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ومن المقرر أن يقام المؤتمر خلال يومى 17 و18 من شهر ديسمبر الجاري، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية في الدولة، وذلك لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية المصرية من خلال رؤى وأطروحات الخبراء المصريين بالخارج.



ويأتي انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" تماشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري 2030.